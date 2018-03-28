محافظ الشرقية يأمر بتوصيل ناخبة مسنة بسيارة المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أمر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتوفير سيارة لنقل سيدة مسنة تدعى فوزية سالم عبد العزيز، تبلغ من العمر 86 عاما، لتقوم بتوصيلها للجنتها الانتخابية تيسيراً عليها وتقديراً لسنها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية للجنة مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بنين لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث فوجئ بالسيدة المسنة داخل اللجنة وتبحث عن اسمها فى الكشوف الانتخابية، وعلى الفور كلف المحافظ المشرفين على الانتخابات بمساعدتها، وتبين أنها دخلت اللجنة بطريق الخطأ، وعلى الفور أمر المحافظ بتوفير سيارة لتقوم بتوصيل السيدة للجنتها الصحيحة لتتمكن من الإدلاء بصوتها، وتشارك فى الانتخابات الرئاسية.

قدم المحافظ الشكر والتقدير لها لحرصها على أن تشارك بنفسها رغم كبر سنها، لتكون نموذجا للشباب وللرجال وللسيدات يحتذى به ويضرب به المثل فى حب الوطن.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.