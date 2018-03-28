مجلس الأمن يدين الهجمات الصاروخية لمليشيات الحوثى على العاصمة السعودية

مجلس الأمن يدين الهجمات الصاروخية لمليشيات الحوثى على العاصمة السعوديةالأربعاء، 28 مارس 2018 11:27 م
مجلس الأمن الدولي
(أ ش أ)
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أدان مجلس الأمن الدولى بشدة إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ على المملكة العربية السعودية.
وأشار مجلس الأمن، فى جلسته الليلة، طبقا لقناة (العربية) الإخبارية، إلى أن الصواريخ الباليستية التى تطلقها مليشيا الحوثى تهدد أمن المنطقة، معربا عن قلقه من إعلان مليشيا الحوثى عزمها استهداف السعودية ودول أخرى.
يشار إلى أن قيادة التحالف العربى أعلنت أن قوات الدفاع الجوى السعودية اعترضت ودمرت 7 صواريخ أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه السعودية.
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