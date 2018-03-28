مؤشرات أولية.. 1449 صوتا للسيسي مقابل 32 لموسى فى لجنة 5 بالقاهرة الجديدة







كتبت أمنية الموجى - تصوير محمود فخرى

انتهت اللجنة رقم 5 بمدرسة القاهرة الرسمية للغات ، بالقاهرة الجديدة، من فرز الأصوات الانتخابية ، إذ جاءت نتيجة الأصوات من إجمالى كشف الناخبين الذى وصل لـ 5094 ، ووصل عدد الحضور لـ 1648 ، وحصل عبد الفتاح السيسي على 1449 صوتا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 32 صوتا، و167 صوتا باطلا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.