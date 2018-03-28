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الأربعاء، 28 مارس 2018 11:31 م
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مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 709 أصوات فى لجنة 17 بالغردقة مقابل 28 لموسى

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:53 م
مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 709 أصوات فى لجنة 17 بالغردقة مقابل 28 لموسى السيسى وموسى





كتب إبراهيم قاسم – عمادة عرفة
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أعلن المستشار أحمد حنفى رئيس اللجنة الفرعية رقم 17 بقسم الغردقة ثانى، أن إجمالى عدد من صوتوا 837 ناخبًا من أصل 2384 ناخبًا.

 

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة 737 صوتًا والباطلة 100، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 709، بينما حصل المرشح موسى مطفى موسى على 28 صوتًا.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس، وشهدت إقبالاً كثيفًا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.


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