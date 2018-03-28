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قطر تزعم انتهاك طائرة حربية بحرينية لمجالها الجوى

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:47 ص
قطر تزعم انتهاك طائرة حربية بحرينية لمجالها الجوى مقاتلات حربية -أرشيفية





رويترز
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قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، إن قطر اتهمت طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوى.

ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل حول الحادث الذى قالت إنه وقع يوم الأحد ووصفته بأنه "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولى".

كانت سلطات الطيران المدنى فى الإمارات والبحرين قد ذكرت يوم الاثنين أن طائرتين حربيتين قطريتين اقتربتا بشكل خطير من طائرتين مدنيتين إماراتيتين فى المجال الجوى البحرينى وإنهما ستقدمان شكاوى إلى منظمة الطيران المدنى الدولى التابعة للأمم المتحدة.

 

 

 


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