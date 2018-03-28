قافلة للأوقاف والكنيسة تتفقد اللجان الانتخابية فى بنى سويف

قافلة للأوقاف والكنيسة تتفقد اللجان الانتخابية فى بنى سويفالأربعاء، 28 مارس 2018 02:26 م
انتخابات الرئاسة المصرية
أ ش أ
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تصدرت فتيات بنى سويف المشهد الانتخابى فى يومه الثالث والأخير، حيث خرجت قوافل الفتيات من جامعة بنى سويف، والمدن الجامعية، والمصالح الحكومية فى مسيرات حاشدة للإدلاء بأصوتهن فى الانتخابات الرئاسية 2018.
وصرحت سماح مصطفى، منسق فتيات بنى سويف فى حملة "كلنا معاك"، بأن سيدات بنى سويف فى فرع "المجلس القومى للمرأة" وجمعية "سيدات من أجل مصر"، و"سيدات الكنيسة" شاركن فى حشد الفتيات والسيدات,
وفى مدينة "الواسطى" تجسدت معانى الوحدة الوطنية فى قافلة وزارة الأوقاف والكنيسة، التى قادها شوقى حسن، المستشار التعليمى بالمركز والتى قامت بجولات تفقدية على العديد من اللجان الانتخابية.
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