قاضى يخرج من اللجنة لمساعدة مواطن معاق فى بولاق الدكرور

قاضى يخرج من اللجنة لمساعدة مواطن معاق فى بولاق الدكرورالأربعاء، 28 مارس 2018 06:21 م
المستشار أسامة رشاد أثناء مساعدته لناخب من ذوى الإعاقة
كتبت ياسمين يحيى
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خرج المستشار أسامة رشاد، المشرف على إحدى لجان مدرسة السلام ببولاق الدكرور، من اللجنة لمساعدة أحد المواطنين المعاقين على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالته الصحية.
ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
قاضى يخرج من اللجنة لمساعدة المعاقين ببولاق
قاضى يخرج من اللجنة لمساعدة المعاقين ببولاق
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