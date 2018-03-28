فيديو.. أهالى بولاق الدكرور يحتفلون أمام اللجان على أنغام "قالوا إيه"الأربعاء، 28 مارس 2018 02:36 م
جانب من احتفالات المواطنين
كتب بهجت أبو ضيف
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احتفل الناخبون أمام المقر الانتخابى بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بمنطقة فيصل فى بولاق الدكرور، وقالموا بالرقص على أنغام "قالوا إيه".
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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