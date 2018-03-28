غرفة عمليات نادى "قضايا الدولة": زيادة إقبال المواطنين على اللجان ولا شكاوى







كتب أحمد إسماعيل

قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إن غرفة عمليات النادى تابعت لليوم الثالث على التوالى سير أعمال الانتخابات الرئاسية 2018، مؤكدًا زيادة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، وعدم تلقى أى شكاوى حتى الآن تعرقل سير العملية الانتخابية فى آخر أيام التصويت.

وأوضح رئيس نادى قضايا الدولة، فى تصريحات صحفية، أن اللجان الفرعية باشرت أعمالها فى المواعيد المقررة قانونا، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مقرات اللجان وخارجها من قبل قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تأمين تحركات الناخبين بجميع المحافظات المختلفة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، وشهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

