غرفة عمليات الداخلية تتواصل مع مدراء الأمن بالمحافظات عبر الفيديو كونفراس

كتب محمود عبد الراضى

أكدت غرفة عمليات وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استقرار الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية بمحيط جميع اللجان الانتخابية.

وتتابع غرفة العمليات الحالة الأمنية، على مستوى الجمهورية، ويتم التواصل مع مدراء الأمن عبر الفيديو كونفراس، ويشرف اللواء عادل عبد المعطى مدير غرفة العمليات على متابعة الأجواء الانتخابية، برفقة مجموعة من الضباط.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.