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غرفة التجارة الألمانية تنظم اليوم ندوة للتعريف بمعرض iba للصناعات الغذائية

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:00 ص
غرفة التجارة الألمانية تنظم اليوم ندوة للتعريف بمعرض iba للصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية





كتبت: دانه الحديدى
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تنظم غرفة التجارة الألمانية، ندوة بمناسبة لاستعراض فعاليات معرض iba، والمتخصص فى صناعة الحلوى والمعجنات والمخبوزات الخفيفة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وتعقد الندوة بحضور المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومايكل ويبلر، رئيس الاتحاد الألمانى للخبازين، وممثلى معرض iba، كما تشهد الندوة عرض الفرص المتاحة أمام قطاع صناعة الحلويات المصرى لدخول أسواق جديدة، وتطور قطاع المخبوزات فى مصر، كذلك استعراض قصة نجاح سلسلة "نولا" للمخبوزات.

ويشارك بالمعرض، الذى يعقد كل 3 سنوات منذ عام 1943، حوالى 1200 عارض من مختلف دول العالم، بجانب 74 الف زائر من 120 دولة.


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غرفة التجارة الألمانية

الصناعات الغذائية

معرض iba

صناعة الحلوى

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