عمر المغاورى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السيسي

عمر المغاورى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السيسيالأربعاء، 28 مارس 2018 03:22 م
عمر المغاورى الرئيس التنفيذى لشركة FEP Capital
كتب هانى الحوتى
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أدلى رجل الأعمال عمر المغاورى الرئيس التنفيذى لشركة FEP Capital، بصوته فى الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء، آخر أيام التصويت، بلجنة أبو بكر الصديق بالشيخ زايد.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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