طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات للتصويت فى بولاق أبو العلا







كتبت إسراء عبد القادر

احتشدت أعداد كبيرة من الشباب أمام اللجان بمنطقة بولاق أبو العلا للإدلاء بأصوتهم فى آخر ساعات من التصويت، وحرصت قوات التأمين على تسهيل عملية الانتخاب، بالرغم من كثافة الاقبال وتزايد الأعداد باستمرار.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا



طوابير الشباب تتصدر المشهد فى آخر ساعات التصويت بمنطقة بولاق أبو العلا