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صور.. مواطن بالشرقية يرتدى عباءة من الزى العسكرى عقب تصويته بكفر صقر

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:15 م
صور.. مواطن بالشرقية يرتدى عباءة من الزى العسكرى عقب تصويته بكفر صقر مواطن بالشرقية يرتدى عباءة من الزى العسكرى





الشرقية- فتحية الديب
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فصّل المواطن عثمان عبد السلام من قرية شيط الهواء مركز كفر صقر، عباءة من الزى العسكرى، وقام وارتداه وتجول به أمام اللجان بالقرية، مرددا هتافات للجيش المصرى. والتقط صورا تذكارية مع الجيش والشرطة.

 وقال المحاسب عمرو النادى من كفر صقر، إن المواطن قام بلافتة جميلة تدل على مدى حبه لبلده وحثه المواطنين على المشاركة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أول أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

فيما يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 مليون و132 ألف و628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابى يستوعب ألف و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية..

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


 

 


 

 


 

 


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