صور.. مواطنون يصرون على التصويت فى الانتخابات داخل سيارات الإسعاف







القليوبية - نيفين طه

أعلن فرع هيئة الإسعاف المصرية بالقليوبية أنه تم الدفع بـ105 سيارات إسعاف لتأمين اللجان العامة والفرعية على مدار 24 ساعة.

وشاركت إسعاف القليوبية فى مساعدة العديد من المواطنين أثناء التوافد على اللجان الانتخابية بنقلهم لأقرب مستشفى أو إسعافهم فى مكان اللجنه الانتخابية.

كما تم نقل عدد من المواطنين بواسطة سيارات الإسعاف، نظرا لظروفهم الصحية لممارسة الحق الانتخابى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.











