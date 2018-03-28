صور.. مسيرة لمواطنين بعزبة النخل بالأعلام وهتاف "تحيا مصر"







كتب محمود حسين

نظم عدد من المواطنين فى عزبة النخل مسيرة منذ قليل، فى بعض الشوارع بالمنطقة، وذلك بعد الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى اليوم الثالث، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات.

ورفع المواطنون المشاركون فى المسيرة علم مصر، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي منها "تحيا مصر".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.