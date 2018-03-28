صور.. قرية الرائد الشهيد عمرو خالد حسين تحتشد للتصويت فى الانتخابات بالغربية







الغربية - محمد طارق

خرج أهالى قرية ششتا المعروفة بقرية الشهيد البطل الرائد عمرو خالد حسين بمحافظة الغربية فى طوابير حاشدة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وحرص العميد خالد حسين والد الشهيد والأهالى على التوافد بأعداد كبيرة من أهالى القرية على اللجان منذ الصباح حتى الآن فى طوابير حاشدة، بحضور كل من خيرى حمزة رزق رئيس مجلس إدارة مركز الشباب والسيد محمود عباس شبانة عمدة ششتا.

وقال العميد خالد حسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأغلبية العظمى من أهالى القرية خرجوا للتصويت فى الانتخابات، على أن يخرج من تبقى خلال الساعات المقبلة.

كما وجه العميد خالد حسين القرى المجاورة لقرية ششتا بضرورة النزول فى الانتخابات الرئاسية تكريما لابنه الشهيد البطل الرائد عمرو خالد.

وحرص أبناء الشهيد الرائد عمرو خالد حسين على ارتداء الزى العسكرى خلال تواجدهم فى اللجان لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.











































































































