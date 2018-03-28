صور.. عمال شركة "إنربك" يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

صور.. عمال شركة "إنربك" يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسةالأربعاء، 28 مارس 2018 01:42 م
عمال شركة "إنربك"
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ، قاد المهندس خالد خليفة عامر رئيس شركة الإسكندرية الوطنية لتكرير البترول " انربك" مسيرة حاشدة بالاعلام تحت شعار "في حب مصر" .
جانب من العاملين بشركات البترول
وشارك العاملون بالشركة فى المسيرة متوجهين للجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة .
وخصصت الشركة سيارات لنقل أهالى المناطق المجاورة للشركة الى لجانهم الانتخابية لتسهيل مشاركتهم فى الانتخابات.
شركات البترول فى الانتخابات
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
عمال شركات البترول
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
المشاركة فى الانتخابات
إضافة تعليق
"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة