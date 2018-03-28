صور.. عمال شركة "إنربك" يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة







كتب أحمد أبو حجر

في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ، قاد المهندس خالد خليفة عامر رئيس شركة الإسكندرية الوطنية لتكرير البترول " انربك" مسيرة حاشدة بالاعلام تحت شعار "في حب مصر" .



جانب من العاملين بشركات البترول

وشارك العاملون بالشركة فى المسيرة متوجهين للجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة .

وخصصت الشركة سيارات لنقل أهالى المناطق المجاورة للشركة الى لجانهم الانتخابية لتسهيل مشاركتهم فى الانتخابات.



شركات البترول فى الانتخابات

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



عمال شركات البترول

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.