صور.. "عريس وعروسة" يشاركان فى الانتخابات الرئاسية بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

شهدت لجنة صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا قيام عريس وعروس بالإدلاء بصوتيهما، حيث أصر الزوجان أن يدليا بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، لحث المواطنين على الذهاب للجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، الأمر الذى دفع الكثير من المواطنين للتوجه لصناديق الاقتراع.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.