صور.. "جرس الفسحة ضرب" أطفال العراق يعودون للمدارس بعد سنوات من الغياب







كتب عبد الوهاب الجندى

عاد مئات الأطفال إلى مدارسهم، فى العاصمة العراقية بغداد، بعد سنوات من الدمار والحرب التى شهدتها البلاد مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الصور، للطلاب الأطفال فى مدارسهم، فى قرية الزهور بمحافظة الديوانية العراقية، التى تبعد نحو 200 كيلومتر (125 ميل) جنوب العاصمة بغداد.

وتمكن الجيش العراقى، مدعوم من القوات الأمريكية، ومليشيات الحشد الشعبى، من استعادة السيطرة علي العديد من الأراضى التى احتلها تنظيم داعش المتطرف منذ عام 2014.



أطفال العراق



طفل عراقية



عودة الأطفال للمدراس



مدارس العراق