video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الفنان عزت أبو عوف عقب إدلائه بصوته: لازم نشارك علشان نحمى البلد

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:23 م
صور.. الفنان عزت أبو عوف عقب إدلائه بصوته: لازم نشارك علشان نحمى البلد الفنان عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أدلى الفنان عزت أبو عوف بصوتك الانتخابى بمقر اللجنة رقم 8 بالمدرسة القومية الإعدادية المشتركة بالزمالك، لافتا إلى أن المشاركة واجب وطنى قائلا: "لازم نشارك علشان نحمى البد من المخاطر".
 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 
 
 
عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة (1)
عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة

عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة (2)
عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة

عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة (3)
عزت أبو عوف يشارك بانتخابات الرئاسة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب هشام عمارة: إقبال المصريين على لجان الانتخابات باليوم تاريخى

محافظ الشرقية يأمر بتوصيل ناخبة مسنة بسيارة المحافظة

فيديو.. احتشاد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمركز شباب التجمع

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسةالمصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنةالوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة