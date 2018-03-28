صور.. الإسعاف تنقل 10 مرضى من مستشفيات بالشرقية للجان للإدلاء بأصواتهم

صور.. الإسعاف تنقل 10 مرضى من مستشفيات بالشرقية للجان للإدلاء بأصواتهمالأربعاء، 28 مارس 2018 01:31 م
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على أن الشعب المصرى لديه من الوعى و الحس الوطنى بأن يشارك فى الإنتخابات الرائاسية ويدلى بصوته لرسم خريطة المستقبل واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
أوضح سعيد، أنه جارى المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأجواء المناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للإنتخابات الرئاسية.
وأعلنت غرفة عمليات المحافظة، فى بيان، أنه تيسيرًا على المواطنين الذين لديهم الرغبة فى التصويت قامت سيارات الإسعاف خلال اليوم الأول بنقل عدد 4 حالات من اللجان الانتخابية للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، كما تم نقل عدد 4 حالات مرضية من المنزل للجان الانتخابية للتصويت والمشاركة فى الانتخابات والعودة للمنزل مرة أخرى واليوم الثانى شهد نقل عدد 4 حالات من اللجان للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية الصحية ونقل عدد 6 حالات مرضية من المنزل للجنة الانتخابية للمشاركة والتصويت فى الانتخابات والعودة للمنزل ليضرب المواطن الشرقاوى أروع الأمثله فى حب الوطن والمواطنة.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
نقل 10 حالات مرضية من المستشفيات للجان للأداء بأصواتهم
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