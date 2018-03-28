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صور.. إقبال كثيف من الناخبين فى الجمالية قبل غلق باب التصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:43 م
صور.. إقبال كثيف من الناخبين فى الجمالية قبل غلق باب التصويت الجمالية





كتب محمد محسوب
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شهدت لجنة مدرسة عبدالله الجزار بمنطقة الجمالية بالقاهرة توافد العديد من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من غلق باب التصويت.

وقال المستشار فادى حجاج، رئيس لجنة رقم 3  إن نسبة أعداد المصوتين كبيرة جدا، مؤكدا أنها تخطت نسبة الـ 50%.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.


 

 


 

 


 

 


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