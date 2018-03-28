صور.. إقبال كبير من الناخبين بمدينتى برانى والنجيلة على لجان الانتخابات بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تتوافد أعداد كبيرة من الناخبين بمدينتى برانى والنجيلة، غربى مرسى مطروح، للإدلاء بأصواتهم، منذ الساعات الأولى من ثالث أيام انتخابات الرئاسة، وشهدت بعض اللجان وقوف الناخبين فى طوابير، من أجل الإدلاء بأصواتهم فى ظل الإقبال المتزايد.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن هناك إقبال متواصل من الناخبين على مستوى المحافظة، خاصة السيدات والشباب، وسجلت لجان القرى والتجمعات الصحراوية نسب تصويت عالية.

وأشاد المحافظ بالمشاركة الإيجابية، لأبناء مطروح وحرصهم على المساهمة فى تقرير مستقبل البلاد فى المرحلة المقبلة، ومشاركة مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مع تقديم المحافظة الدعم والتيسيرات وتوفير وسائل المواصلات المجانية، لنقل الناخبين خاصة فى المناطق البعيدة فى الصحراء، لنقل الناخبين إلى مقار الانتخاب.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



إقبال كبير من الناخبين بمدينتى برانى والنجيلة فى مطروح



وقوف شباب مدينة برانى فى الطابور للادلاء باصواتهم



اقبال متزايد من الناخبين بمطروح على اللجان الانتخابية



طابور الناخبين امام احدى اللجان بمدينة براني



ابناء قبائل مدينة برانى يتوافدون على اللجان الانتخابية