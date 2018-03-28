صور.. أسرة مصرية من 6 افراد تصوت داخل لجنة واحدة بحدائق الأهرام







كتب حازم عادل

ناخب يصطحب اسرته بالكامل للإدلاء بصوتهم فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2018، والمكونة من 6 أفراد، فى حدائق الأهرام النموذجية الابتدائية، على الرغم من أنه صوته فى رأس صدر وزوجته فى المنصورة. وطالب رب الاسرة من رئيس اللجنة الادلاء بصوته وزوجته فى اللجنة على الرغم أن صوته فى رأس صدر وزوجته فى المنصورة، وأبناءه فى حدائق الأهرام، إلا أن رئيس اللجنة رفضت لأنه مقيد بكشوف الناخبين الوافدين بالطالبية، بينما سمحت لأبنائه بالانتخاب. وقام أبناؤه بتعليم أشقائهم الصغار طريقة الانتخاب وغرس إصبعهم فى الحبر الفسفورى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.