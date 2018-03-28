صور.. أبو هشيمة من الجامعة الأمريكية: أنا مدمن صناعة وأرفض أن أكون وزير وبدأت من الصفر







كتبت: دانه الحديدى - تصوير: محمود فخرى

دعا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المستثمرين إلى الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من الإنجازات فى مجال البنية التحيتة، على رأسها شبكات الطرق، والتى يشعر بها كل من يعمل فى مجالات الصناعة.

وأضاف أبو هشيمة، خلال الندوة التى نظمتها الجامعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لاستعراض قصة نجاح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بمقر الجامعة، أن الصناعة واجهت ظروفا صعبة فى أعقاب عام 2011، إلا أن الأوضاع بدأت فى التحسن بشكل كبير، تحديدا آخر عامين، مؤكدا أن مصر سوق استثمارى واعد، ويعد أحد أهم الأسواق على خريطة الاستثمار العالمية.

وأشار أبو هشيمة إلى أنه بدأ حياته العملية من الصفر، حيث أن والده ضابط شرطة وعائلته لم تكن تعمل بالصناعة، إلا أنه بدأ عام 1996 كتاجر حديد، ثم دخل مجال الصناعة بخطوط إنتاج متفرقة، والتى تم جمعها داخل مجموعة حديد المصريين فيما بعد، مؤكدا أن طريق النجاح صعب، خاصة بمجال الصناعة، والحفاظ على النجاح أمر أصعب، ويحتاج إلى صبر ومجهود وإخلاص بالعمل، قائلا: "أنام 4 ساعات يوميا وأعمل ما لا يقل عن 18 ساعة"، واصفا نفسه بـ "مدمن صناعة".

وحول سؤاله عن اختياره فى حالة عرض منصب وزارى عليه مقابل تركه للصناعة، قال أبو هشيمة إنه يرفض المنصب الوزارى، مفضلا الاستمرار فى عمله، مضيفا أنه قبل عام 2011، كانت توجد وزارة من رجال الأعمال الممتازين، لكن لأسباب مختلفة قامت عليهم ثورة، الأمر الذى أدى لاهتزاز صورة رجل الأعمال لدى المواطنين، والنظر لتلك المهنة بشكل غير جيد، رغم أن القطاع الخاص هو قطاع وطنى يوفر فرص عمل لـ 18 مليون مواطن، تم الحفاظ على وظائفهم رغم الأوضاع الصعبة خلال السنوات الأخيرة، داعيا رجال الأعمال للعمل على تحسين صورتهم، عن طريق المبادرات الاجتماعية.

ودعا أبو هشيمة الطلاب إلى زيارة مصنعى العين السخنة وبنى سويف، اللذين يعملان بأحدث التكنولوجيا العالمية بمجال صناعة الحديد، وهى تكنولوجيا صديقة للبيئة.