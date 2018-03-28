سيدات قرية الدوالطة ببنى سويف يدلين بأصواتهن حاملات أعلام مصر

بنى سويف - هانى فتحى

قامت مجموعة من الفتيات والسيدات بقرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف، بالإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، حاملات الأعلام المصرية مرددات الأغانى الوطنية.

وقامت الفتيات بالدخول إلى لجنة مدرسة الدوالة الابتدائية المشتركة بمركز بنى سويف، حاملات الأعلام المصرية، ثم وقفن فى محيط اللجنة مرددات هتافات "تحيا مصر"، مطالبات الفتيات من أهالى القرية بالنزول للإدلاء بأصواتهن.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



























