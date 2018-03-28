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سيدات أطفيح يحيتشدن أمام اللجان فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:38 ص
سيدات أطفيح يحيتشدن أمام اللجان فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية (صور) احتشاد المواطنين أمام لجان الانتخابات فى أطفيح





كتب عبد الله محمود
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شهدت لجان الاقتراع فى مدينة أطفيح بالجيزة، زحاما شديد من السيدات على لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى انطلقت الاثنين وتنتهى اليوم، إذ احتشد الناخبون مع بدء عمل اللجان فى التاسعة صباحا.

وخصص مسؤولو "حملة مواطن" سيارات لنقل الناخبين للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ووضع مكبرات صوت لإذاعة الأغانى الوطنية، وردد الناخبون والناخبات فى محيط اللجان الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.

 

احتشاد سيدات أطفيح أمام لجان الانتخابات الرئاسية
احتشاد سيدات أطفيح أمام لجان الانتخابات الرئاسية

 

حضور كبير أمام اللجان
حضور كبير للمواطنين أمام اللجان

 

زحام المواطنين أمام لجان الانتخابات
زحام المواطنين أمام لجان الانتخابات
 
حضور نسائى كبير أمام لجان الانتخابات فى أطفيح
حضور نسائى كبير أمام لجان الانتخابات فى أطفيح

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