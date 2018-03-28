رغم العاصفة الترابية.. أهالى قرية السراقنا بـ"القوصية أسيوط" يدلون بأصواتهم







أسيوط ـ محمود عجمي

واصل توافد أهالى قرية السراقنا التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، إقبالهم على لجان الانتخابات الرئاسية بالقرية، رغم سوء الحالة المناخية وتعرض المحافظة لعاصفة ترابية .

وقال المستشار طارق عزيز، رئيس لجنة 60 ومقرها الانتخابى بمدرسة أكرام فهيم بقرية السراقنا التابعة لمركز القوصية ، إنه تم عمل صالة انتظار للتغلب على العواصف الترابية واستقبال المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، كما تم توفير كراسى متحركة لاستقبال كبار السن والمرضى.

وقال أنطون ممتاز إسكندر، قائد فريق "قلب واحد" بقرية السراقنا بمركز القوصية، إن نحو 20 شابا وفتاة يشاركون فى خدمة المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، كما تم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين.

وأضاف المستشار عاطف عباس، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بأسيوط، إن الانتخابات مستمرة والتصويت يجرى داخل اللجان، ولا صحة للشائعات التى ترددت عن توقف عمليات التصويت بسبب العاصفة.

من جهتها أعلنت مديرية الصحة بأسيوط حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لوقوع اختناقات بين المواطنين، كما أعلنت مستشفيات الصدر حالة الطوارئ.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد خارج اللجان، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



































