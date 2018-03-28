رئيس مصلحة الجمارك يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

أدلى رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنته الانتخابية بمدرسة شبرا القومية بدائرة شبرا فى القاهرة.

وأكد عبد العزيز - فى تصريح عقب الإدلاء بصوته اليوم الأربعاء، ضرورة المساهمة بإيجابية لصنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، معربا عن سعادته بما شاهده من إيجابية مما يؤكد مستوى الوعى والنضج والانتماء الوطني.

ووجه التحية لجميع أبناء الشعب المصرى الذين يثبتون دوما أنه على مستوى المسئولية، وعلى قدر مواجهة كل التحديات وصنع المعجزات دائما، كما توجه بالتحية والتقدير لرجال الجمارك والجيش والشرطة الذين يسهرون على أمن الوطن وحمايته فى كل وقت وحين، ويقدمون التضحيات بدمائهم وأنفسهم من أجل الوطن.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك قد بدأت - خلال الفترة الماضية - فى بناء منظومة قوية لتطوير الجمارك، كما قامت بالتنسيق والربط الإلكترونى مع بعض الهيئات والجهات التى تعمل فى مجال التجارة الدولية.

وأعرب عن آمله فى الانتهاء من تنفيذ مشروع النافذة الواحدة الذى من خلاله سيتم تيسير حركة التجارة الدولية وإيقاف جميع الممارسات غير المشروعة وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية خلال المرحلة المقبلة.