رئيس لجنة 4 بدمياط: تعاملنا بكل شفافية وسعيد بمشاركة الشباب







دمياط عبده عبد البارى

قال المستشار زكريا السيد، رئيس محكمة الإستئناف بالمنصورة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بلجنة رقم 4 ومقرها مدرسة الجلاء بدمياط ، إنه تم التعامل مع الناخبين فى الإجراءات التى وضعت من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل شفافية ودون أى تدخل.



وأوضح رئيس اللجنة لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات فى تلك اللجنة شهدت إقبالا من كافة الأعمار وخاصة الشباب وكبار السن وذوى الإعاقة.



وأكد رئيس اللجنة، أن الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، معبرا عن سعادته بما شاهده فى تلك اللجنة من إيجابية وإقبال على المساركة فى تلك الانتخابات.