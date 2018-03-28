رئيس لجنة 4 بدمياط: تعاملنا بكل شفافية وسعيد بمشاركة الشباب

رئيس لجنة 4 بدمياط: تعاملنا بكل شفافية وسعيد بمشاركة الشبابالأربعاء، 28 مارس 2018 10:06 م
رئيس اللجنة
دمياط عبده عبد البارى
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قال المستشار زكريا السيد، رئيس محكمة الإستئناف بالمنصورة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بلجنة رقم 4 ومقرها مدرسة الجلاء بدمياط ، إنه تم التعامل مع الناخبين فى الإجراءات التى وضعت من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل شفافية ودون أى تدخل.
وأوضح رئيس اللجنة لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات فى تلك اللجنة شهدت إقبالا من كافة الأعمار وخاصة الشباب وكبار السن وذوى الإعاقة.
وأكد رئيس اللجنة، أن الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، معبرا عن سعادته بما شاهده فى تلك اللجنة من إيجابية وإقبال على المساركة فى تلك الانتخابات.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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