رئيس لجنة ام الرضا بدمياط يهدى الناخب رقم 3000 جائزة هدية لهالأربعاء، 28 مارس 2018 09:47 م
رئيس لجنة ام الرضا بدمياط يهدى الناخب رقم 3000 جائزة هدية له
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
أهدى المستشار السيد رمضان، رئيس اللجنة رقم 14 بقرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، الناخب رقم 3000 باللجنة، جائزة هدية له.
وكان السعيد السيد إسماعيل، الناخب رقم 3000 باللجنة، التى شهدت إقبالا غير مسبوق، وإلتقط رئيس اللجنة صورة تذكارية مع الناخب داخل اللجنة.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة