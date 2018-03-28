رئيس لجنة الشهيد يوسف بالشرقية يحمل استمارة تصويت لسيدة مسنة خارج اللجنة







الشرقية- فتحية الديب

يواصل قضاة مصر الشرفاء، واجبهم الوطنى فى الانتخابات الرئاسية بالمحافظات، حيث حمل المستشار أحمد زيدان، رئيس اللجنة الفرعية رقم 2 بمدرسة الشهيد يوسف توفيق، بمركز ديرب نجم، اليوم استمارة تصويت إلى سيدة مسنة، خارج اللجنة لمساعدتها فى التصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.