رؤية سوفت بنك والسعودية ينشئان أكبر شركة طاقة شمسية فى العالم







(رويترز)

قال ماسايوشى سون الرئيس التنفيذى لمجموعة سوفت بنك، إن صندوق رؤية التابع للشركة سيستثمر فى شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى السعودية لينشئ أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة فى العالم مع قيامه بتسريع أعماله فى المملكة.

وأوضح ماسايوشى سون للصحفيين فى نيويورك، أنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 جيجاوات بحلول 2030، وإنه سيضاف ذلك إلى طاقة مركبة عالميا تبلغ نحو 400 جيجاوات ويمكن مقارنته بإجمالى قدرة التوليد النووية العالمية البالغة حوالى 390 جيجاوات فى نهاية 2016.

وقال سون إن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 جيجاوات وستتكلف خمسة مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق رؤية سوفت بنك والباقى من تسهيلات تمويل المشاريع.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، شاملة الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح فى السعودية، ستصل فى نهاية المطاف إلى حوالى 200 مليار دولار.

كانت سوفت بنك أعلنت فى مايو الماضى أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر فى العالم بداعمين من بينهم صندوق الثروة السيادى السعودى وأبل وفوكسكون.

وفى أكتوبر قالت سوفت بنك إنها ستعمل مع السعودية فى تطوير مدينة "نيوم" التجارية والصناعية الجديدة المقرر إقامتها فى المملكة.

يسعى سون نوح تحقيق رؤيته لمستقبل تديره الأجهزة المترابطة شبكيا والذكاء الصناعى. وأقام صندوق رؤية الذى ضخ، مع صندوق دلتا المقام للاستثمار فى شركة تطبيقات حجز سيارات الأجرة الصينية ديدى، 27.5 مليار دولار فى 20 شركة تكنولوجيا كما فى نهاية ديسمبر.

ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة فى العالم فأن المملكة لا تولد كهرباء تذكر من الطاقة الشمسية التى لا تشكل سوى نسبة هامشية من إنتاج الكهرباء فيها والذى يتم توليد جانب كبير منه من حرق النفط.