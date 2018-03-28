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جوتيريس يدعو إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:57 ص
جوتيريس يدعو إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية جوتيريس





نيويورك (أ ش أ)
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جوتيريس، فى تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار2401 والمتعلق بوقف القتال فى سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، إنه يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة فى سوريا منذ مارس 2011.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء، عن التقرير قوله إن ضمان محاسبة مرتكبى الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولى وأمر جوهرى لتحقيق السلام بسوريا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه خروج أكبر موكب من المسلحين والمدنيين يتم إجلاؤهم حتى الآن من غوطة دمشق الشرقية باتجاه الشمال السورى حيث غادرت 100 حافلة تقل قرابة 7 الآف شخص من بينهم ألف وخمسمائة مسلح المنطقة الخاضعة لفيلق الرحمن فى الغوطة الشرقية .

 


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