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تركيا تهاجم مناطق عدة فى محافظة أربيل العراقية

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:44 م
تركيا تهاجم مناطق عدة فى محافظة أربيل العراقية القوات التركيه





(أ ش أ)
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أكدت قائمقام قضاء رواندوز فى محافظة أربيل العراقية كويستان أحمد ، اليوم الأربعاء أن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق تابعة لأربيل .

وقالت أحمد - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن "طائرات حربية تركية هاجمت مساء اليوم، مناطق ساية وسيوك وجبل هلمون فى قضاء رواندوز شمال محافظة أربيل"، مبينة أن "القصف مستمر حتى الساعة".

وأضافت أحمد أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر لوقوع الهجوم فى منطقة نائية".

وأطلقت تركيا يوم 10 مارس الجارى عملية عسكرية فى شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني"، وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد للعمل بالتزامن مع الغارات الجوية التركية .

وكان مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، إحسان جلبي، أعلن فى 18 مارس عن وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحى "حزب العمال الكردستاني" فى المثلث الحدودى العراقى التركى الإيراني، مبينا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلومترا داخل الأراضى العراقية، فيما لفت إلى أن الجيش التركى أنشأ قواعد عسكرية داخل العراق .

 


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