بسنت نور الدين تعلن انفصالها عن معز مسعود: حاليا أنا مركزة فى طريقى

بسنت نور الدين تعلن انفصالها عن معز مسعود: حاليا أنا مركزة فى طريقىالأربعاء، 28 مارس 2018 01:38 م
بسنت نور الدين ومعز مسعود
كتبت مريم بدر الدين
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أعلنت المرشدة السياحية بسنت نور الدين انفصالها عن الداعية الإسلامى معز مسعود، بعد أقل من 6 شهور على ارتباطهما، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكتبت بسنت: "وهى الحياة كده قدر بيسوقنا لقدر.. ربنا قدّر وادانى شُهرة فى فترة قصيرة، بعدها قابلت قدَرى الآخر" وهو منفصل عن زيجته الأولى من فترة.."وتزوجنا.. لكن فى الآخر الدنيا "دنيا" والأشياء ليست دائماً تبدو كما نتمنى".
وتابعت: "الحمدلله، تم انفصالى مؤخرا.. مش مهم إنك تقع "المهم" إنك تقوم وتكمل الحياة من تانى.. حاليا أنا مركزة فى طريقى وفى تقديم محتوى أقوى.. ادعوا لى".
بسنت نور الدين
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