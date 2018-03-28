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بدء فرز الأصوات بلجان مدارس حدائق حلوان فى القاهرة

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:10 م
بدء فرز الأصوات بلجان مدارس حدائق حلوان فى القاهرة





كتب - محمود محيى
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بدء الفرز فى لجنة رقم 13 مدرسة الخلفاء الراشدين حدائق حلوان، وقال المستشار محمد العتيق، رئيس اللجنة ان العملية الانتخابية تمت على مدار 3 أيام فى سهولة ويسر.
بدء الفرز فى اللجان (1)
بدء الفرز فى اللجان 

بدء الفرز فى اللجان (2)
بدء الفرز فى اللجان 

بدء الفرز فى اللجان (3)
بدء الفرز فى اللجان 

بدء الفرز فى اللجان (4)
بدء الفرز فى اللجان 

بدء الفرز فى اللجان (5)
بدء الفرز فى اللجان 

بدء الفرز فى اللجان (6)
بدء الفرز فى اللجان 

 


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