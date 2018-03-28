بدء فرز الأصوات بلجان مدارس حدائق حلوان فى القاهرة







كتب - محمود محيى

بدء الفرز فى لجنة رقم 13 مدرسة الخلفاء الراشدين حدائق حلوان، وقال المستشار محمد العتيق، رئيس اللجنة ان العملية الانتخابية تمت على مدار 3 أيام فى سهولة ويسر.