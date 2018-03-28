بدء فرز الأصوات بلجان مدارس حدائق حلوان فى القاهرة

بدء فرز الأصوات بلجان مدارس حدائق حلوان فى القاهرةالأربعاء، 28 مارس 2018 10:10 م
كتب - محمود محيى
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بدء الفرز فى لجنة رقم 13 مدرسة الخلفاء الراشدين حدائق حلوان، وقال المستشار محمد العتيق، رئيس اللجنة ان العملية الانتخابية تمت على مدار 3 أيام فى سهولة ويسر.
بدء الفرز فى اللجان
بدء الفرز فى اللجان
بدء الفرز فى اللجان
بدء الفرز فى اللجان
بدء الفرز فى اللجان
بدء الفرز فى اللجان
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