انتهاء تجهيز مركز شباب الجزيرة لاستقبال نتائج فرز دائرة قصر النيل

انتهاء تجهيز مركز شباب الجزيرة لاستقبال نتائج فرز دائرة قصر النيلالأربعاء، 28 مارس 2018 10:43 م
فرز
كتب هانى الحوتى
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انتهى موظفو وزارة العدل، المشرفين على الانتخابات الرئاسية، من تجهيز اللجنة العامة لدائرة قصر النيل بمركز شباب الجزيرة، لاستقبال نتائج فرز اللجان الفرعية، واعتماد نتائجها بعد مراجعتها.
وجهز الموظفون قاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز شباب الجزيرة، لاستقبال صناديق الاقتراع، فيما فرض قوات الأمن طوقا حول المركز، وأمام لجنة الفرز العامة.
ويرأس اللجنة العامة لدائرة جاردن سيتي المستشار عبد المجيد النظامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ويبلغ عدد لجانها 11 لجنة.
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