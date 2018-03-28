انتخابات الرئاسة 2018.. رئيس لجنة 2 بمدرسة أوسيم الابتدائية: اليوم الثالث الأكثر إقبالا

كتب أحمد إسماعيل

قال المستشار أحمد عبد السلام رئيس للجنة الفرعية 2 بمدرسة أوسيم الابتدائية، إن اليوم الثالث للانتخابات يعد أكثر إقبالاً عن اليومين الماضيين.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فور الانتهاء من فرز الأصوات باللجنة الفرعية سيتم عمل محضر بالأصوات الصحيحة، وسوف نتجه إلى اللجنة العامة بالمتحف الزراعى بالدقى لتسليم محاضر الفزر.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.