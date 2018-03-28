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"المفرقعات" تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:00 ص
"المفرقعات" تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة الناخبون أمام اللجان - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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يفحص خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات قبل بدء التصويت فى ثالث أيام المارثون الانتخابى.

 

ويفحص خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات قبل بدء التصويت فى ثالث أيام المارثون الانتخابى، على أن تشمل العملية فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

 

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيذ خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فى ثانى أيام الانتخابات وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.


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