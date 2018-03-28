المرور ينشر سيارات الإغاثة على الطرق بسبب العاصفة الترابية

المرور ينشر سيارات الإغاثة على الطرق بسبب العاصفة الترابيةالأربعاء، 28 مارس 2018 09:30 م
عاصفة ترابية
كتب عبد الرحمن سيد
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أهابت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور والسير وفق معايير القيادة الآمنة فى الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية فى حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.
وعززت اﻹدارة العامة للمرور من نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب العاصفة الترابية، منعًا لوقوع الحوادث، وخصصت خط ساخن للإبلاغ عن أى حوادث وأعطال على الطرق بالاتصال على رقم 01227377700.
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