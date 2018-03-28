المرور: إغلاق 3 طرق بالصعيد بسبب العاصفة الترابية لمنع وقوع الحوادث







كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور تم غلق طريق سوهاج - سفاجا البحر الأحمر وطريق المنيا - البحر الأحمر وطريق قنا - البحر الأحمر بسبب وجود عواصف رملية ورياح محملة بالأتربة، مما يعيق الرؤية وتناشد قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتشهد جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وظهور عواصف ترابية، تتسبب فى انعدام الرؤية على الطرق، ما دفع إدارات المرور بغلق بعض الطرق منعا لوقوع الحوادث المرورية.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ليسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية.