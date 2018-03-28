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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:44 م
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المرور: إغلاق طريق الكريمات الصحراوى بسبب العاصفة الترابية لمنع الحوادث

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:32 م
المرور: إغلاق طريق الكريمات الصحراوى بسبب العاصفة الترابية لمنع الحوادث عاصفة ترابية على الطرق





كتب عبد الرحمن سيد
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أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، طريق الكريمات الصحراوى بسبب وجود عواصف رملية ورياح محملة بالأتربة، مما يعيق الرؤية وتناشد قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم وسط تدعيم كافة المحاور بالخدمات المرورية اللازمة.

 

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ليسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية.

 

 

 


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