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الكرملين: الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى فى مختلف المجالات

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:57 م
الكرملين: الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى فى مختلف المجالات ولى العهد السعودى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان





موسكو(أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التعاون فى سوق الطاقة، وذلك تعليقًا على تصريحات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان حول اتفاقية دولية طويلة الأمد فى مجال الطاقة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن بيسكوف قوله: "الاتصالات الروسية السعودية على مختلف المستويات تتطور بنشاط كبير، حيث يتم خلالها بحث مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك، بما فى ذلك التعاون فى أسواق الطاقة".

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان قد أكد فى وقت سابق أن الرياض وموسكو تعملان صوب تحالف تاريخى طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.

 


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