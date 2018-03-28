الصحة تصدر 57 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 128 مليون جنيه خلال أسبوع

الصحة تصدر 57 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 128 مليون جنيه خلال أسبوعالأربعاء، 28 مارس 2018 02:17 م
وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 57 ألف و812 قرار للعلاج على نفقة الدولة، فى مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 128 مليون و112 ألف جنيه، فى الفترة من 17 إلى 22 مارس الجارى.
وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 14 ألف و 82 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سى" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.
وأضاف " كاظم " أن القرارات تضمنت 39 ألف و587 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 538 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبى على 32 مواطن من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.
من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 116 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.
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