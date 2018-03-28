السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على إيجار شقة بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ بالقليوبية، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، لخلاف على القيمة الإيجارية لشقة بدائرة المركز، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة بالمشاجرة والتحفظ على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، إخطارا بوقوع مشاجرة بناحية جزيرة الأحراز دائرة المركز، وبالانتقال تبين حدوثها بين كل من "ممدوح. ع" 49 سنة مهندس، و"محمد. م" 30 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وشقيقه "شريف" 36 سنة، عامل، وبحوزته طبنجة صوت بخزينتها 2 طلقة من ذات العيار، وشقيقه "هانى" 16سنة، طالب، وبحوزته سلاح أبيض سكين، و"إيهاب. ا" 24 سنة عامل كاوتش، وبحوزته سلاح أبيض سكين، و"سيد. ع" 36 سنة، سائق، وبحوزته سلاح أبيض سكين، و"مروان. ح" 32 سنة، سمكرى سيارات، وبحوزته سلاح أبيض سكين.

وتبين أن ذلك لوجود خلافات على شقة ملك الأول مؤجرة لـ"منصور. م" 68 سنة مهندس كميائى (والد الثانى والثالث والرابع)، وذلك لعدم دفع الإيجار المؤخر عليه لرغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما وطرده منها، فحضر سالفى الذكر وبصحبتهم أصدقائهم للتشاجر معه وإرهابه لمنعه من ذلك.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر الطرف الثانى بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد البلطجة والتشاجر مع الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4520 جنح مركز طوخ لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.