السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.