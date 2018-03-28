السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

حريق -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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