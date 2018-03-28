السبت.. الفصل فى دعوى تطالب بإضافة العلاوات لأصحاب المعاشات







كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل، حكمها فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى ، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وتطالب بإضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق ، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.