السبت.. الفصل فى دعوى تطالب بإضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

السبت.. الفصل فى دعوى تطالب بإضافة العلاوات لأصحاب المعاشاتالأربعاء، 28 مارس 2018 05:00 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل، حكمها فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى ، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وتطالب بإضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق ، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
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