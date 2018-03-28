الزراعة: تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مطبقى المبيدات الأسبوع المقبل







كتب عز النوبى

تبدأ لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب مطبقى المبيدات الأسبوع المقبل فى محافظات سوهاج والجيزة والواحات البحرية وقنا.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة، إن برامج مطبقى المبيدات تستهدف مكافحة أعمال الغش والتهريب للمبيدات وضمان الاستخدام الآمن لها والقضاء على الرش العشوائى، وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الاستخدام لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج وضمان إنتاج غذائى آمن للأسواق المحلية، مشيرا إلى أن البرنامج الأول يبدأ فى محافظة قنا الأسبوع المقبل ويستمر 5 أيام ، بحضورعدد من الخبراء فى المبيدات .

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، إن البرنامج الثانى بمحافظة سوهاج يشارك فى تدريب مطبقى المبيدات الدكتور حسن بخيت والدكتور محمد إبراهيم والدكتور عبد المجيد عمار والدكتور عبد العال عبدالكريم والدكتور محمد سالم سلامة، بينما يشارك فى تدريب مطبقى المبيدات فى محافظة الجيزة الدكتور عادل عبدالرازق والدكتور جمال حسن والدكتور سعيد محمد والدكتور محمد رضا أحمد، فيما يشارك فى تدريب مطبقى المبيدات فى برنامج الواحات البحرية الدكتور حسن شلبى والدكتور محمد كمال عبداللطيف.

وشدد التقرير، على أن البرنامج التدريبى يستهدف التوسع فى برامج مطبقى المبيدات بما يسمح فى البدء بإنشاء كيانات خاصة لهم يكون لها صلاحيات المشاركة فى التطبيق الآمن لاستخدام وتداول المبيدات وفقا للقواعد المنظمة لذلك محليا أو وفقا للمعايير الدولية لتحقيق هذه الأهداف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.